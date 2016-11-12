Главою Пентагону може стати жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп включив в список потенційних кандидатів на пост міністра оборони сенатора Келлі Айотт, передає УНН з посиланням на Washington Post.
Відзначається, що К.Айотт — одна з небагатьох жінок у кабінеті Д.Трампа, і в разі призначення буде першою жінкою — главою Пентагону.
Джерело додало, що К.Айотт відома своєю компетентністю і швидко отримає схвалення сенату.
Наразі ніяких рішень ще не було зроблено, і поточний список кандидатів на пост міністра оборони зосереджується навколо армії і її службовців, проте ім’я К.Айотт позиціонується як “оливкова гілка” для створення зовнішньої політики Республіканської партії.
Як повідомляв УНН, міністерство оборони США не збирається відмовлятися від своїх планів щодо посилення угруповання військ в Європі після обрання президентом Д.Трампа. Ці плани будуть виконуватися так, як вони були узгоджені з союзниками Вашингтона по НАТО.