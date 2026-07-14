Главного инженера строительной компании во Львове заподозрили в вербовке детей для порно
Киев • УНН
Во Львове 48-летний главный инженер вербовал в соцсетях девочек 9 и 11 лет. Полученные материалы он хранил на телефоне и пересылал другим лицам.
Во Львове главного инженера строительной компании заподозрили в вербовке малолетних для создания детской порнографии. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, суд уже избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога, передает УНН.
Детали
При процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры города Львова сообщено о подозрении 48-летнему львовянину - главному инженеру одной из строительных компаний региона.
По данным следствия, мужчина находил малолетних в социальных сетях. Там он входил в доверие к детям, манипулировал и склонял к созданию запрещенных материалов с их участием. В зависимости от ситуации, он использовал разные подходы: в одних случаях выдавал себя за сверстника, а затем открывал настоящий возраст, в других - сразу указывал, что является значительно старше.
Задокументировано, что в течение апреля-мая 2026 года подозреваемый завербовал двух малолетних девочек в возрасте 9 и 11 лет.
Следствие установило, что полученные материалы он хранил на телефоне, а также пересылал как минимум шести лицам, получая в ответ аналогичные файлы.
По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.
Ему инкриминируют развращение и вербовку малолетних, а также хранение и распространение детской порнографии.
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