Главного инженера строительной компании во Львове заподозрили в вербовке детей для порно

$44.670.1851.050.19
ukenru
13:43 • 1302 просмотра
В Украине аграрии во всех областях начали жатвуPhoto
12:36 • 11053 просмотра
Рада проголосовала за отставку Свириденко: чем глава Кабмина запомнилась украинцам
12:05 • 12020 просмотра
Экс-командира 155-й бригады Лучанова отправили под стражу на два месяца
10:24 • 15861 просмотра
Суд над экс-комбригом Лучановым - фигурант не признает себя виновным в убийстве гражданскихPhotoVideo
09:45 • 22919 просмотра
Рада продлила военное положение - это уже 20-е такое голосование
Эксклюзив
08:59 • 22753 просмотра
С какими патологиями все чаще сталкиваются беременные и как их предотвратить
08:13 • 22687 просмотра
МИД подтвердил ранение двух украинцев в результате иранских ударов по танкерам
14 июля, 07:30 • 23553 просмотра
ЕС открывает еще один переговорный кластер по вступлению Украины
14 июля, 00:55 • 29880 просмотра
Иранские ракеты попали в два танкера ОАЭ в Ормузском проливе, есть погибший и раненые украинцы
13 июля, 20:28 • 52731 просмотра
Более 25 стран готовы развернуть войска в Украине после прекращения огня - Стармер
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
3.9м/с
55%
745мм
Популярные новости
Ночная российская атака на Киев вызвала пожары и повреждения в двух районахPhoto14 июля, 04:29 • 23512 просмотра
США завершили третью ночь ударов по Ирану, Тегеран атаковал базу в Бахрейне и Иорданию14 июля, 04:41 • 10370 просмотра
Оккупанты демонтируют трансформаторы с насосных станций Северо-Крымского канала – "АТЕШ"14 июля, 04:58 • 56488 просмотра
Житомирщина подверглась атаке рф, под ударом оказалась инфраструктура14 июля, 06:37 • 11400 просмотра
"Юридический нонсенс": почему БЭБ не должно было открывать уголовные дела против авиакомпаний из-за трактовки лизинга самолетов как роялтиPhoto12:31 • 6826 просмотра
публикации
Рада проголосовала за отставку Свириденко: чем глава Кабмина запомнилась украинцам12:36 • 11045 просмотра
"Юридический нонсенс": почему БЭБ не должно было открывать уголовные дела против авиакомпаний из-за трактовки лизинга самолетов как роялтиPhoto12:31 • 6914 просмотра
Как перенести данные с iPhone на Android: пошаговая инструкция13 июля, 13:43 • 56358 просмотра
Как отличить натуральную красную икру от подделки - простые способы проверкиPhoto13 июля, 13:28 • 85028 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана: суд защищает врачебную тайну, а обвиняемый хирург Odrex обнародует медицинские данные пациента13 июля, 11:48 • 65920 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк
Денис Штилерман
Эмманюэль Макрон
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Днепропетровская область
Одесская область
Франция
Реклама
УНН Lite
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 95828 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 132378 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 130254 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 117249 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 195910 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
BFM TV
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат

Главного инженера строительной компании во Львове заподозрили в вербовке детей для порно

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Во Львове 48-летний главный инженер вербовал в соцсетях девочек 9 и 11 лет. Полученные материалы он хранил на телефоне и пересылал другим лицам.

Главного инженера строительной компании во Львове заподозрили в вербовке детей для порно

Во Львове главного инженера строительной компании заподозрили в вербовке малолетних для создания детской порнографии. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, суд уже избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога, передает УНН.

Детали

При процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры города Львова сообщено о подозрении 48-летнему львовянину - главному инженеру одной из строительных компаний региона.

По данным следствия, мужчина находил малолетних в социальных сетях. Там он входил в доверие к детям, манипулировал и склонял к созданию запрещенных материалов с их участием. В зависимости от ситуации, он использовал разные подходы: в одних случаях выдавал себя за сверстника, а затем открывал настоящий возраст, в других - сразу указывал, что является значительно старше.

Задокументировано, что в течение апреля-мая 2026 года подозреваемый завербовал двух малолетних девочек в возрасте 9 и 11 лет.

Следствие установило, что полученные материалы он хранил на телефоне, а также пересылал как минимум шести лицам, получая в ответ аналогичные файлы.

По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Ему инкриминируют развращение и вербовку малолетних, а также хранение и распространение детской порнографии.

Усиление наказания за детскую порнографию и декриминализация порно - Рада поддержала законопроект14.07.26, 16:19 • 874 просмотра

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Львов