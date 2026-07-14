Усиление наказания за детскую порнографию и декриминализация порно - Рада поддержала законопроект

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий усиление ответственности за изготовление и распространение детской порнографии, а также декриминализирующий взрослый контент. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание парламента.

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Законопроект №15294 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за изготовление и распространение детской порнографии" в первом чтении поддержали 231 нардеп.

Согласно проекту закона, за сбыт или распространение порнографического контента несовершеннолетнему лицу, или его изготовление, хранение, перевозку или иное перемещение с той же целью, а также их изготовление, сбыт или распространение без согласия лица, изображенного на них, предлагается установить штраф в размере от 85 тыс. гривен до 170 тыс. гривен или пробационный надзор на срок до 5 лет, или ограничение свободы на тот же срок, или лишение свободы на тот же срок.

За сбыт и распространение произведений, изображений или других предметов порнографического характера малолетнему лицу, или их изготовление, хранение, перевозку или иное перемещение с той же целью, предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Также за принуждение совершеннолетнего лица к участию в создании произведений, изображений или других предметов порнографического характера предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Документ также предлагает увеличить наказание за умышленное получение доступа к детской порнографии с использованием информационно-коммуникационных систем или технологий или умышленное ее приобретение, или умышленное хранение, ввоз в Украину, перевозку или иное перемещение детской порнографии без цели сбыта или распространения.

За вышеуказанное нарушение хотят установить наказание в виде пробационного надзора на срок до пяти лет или ограничения свободы на тот же срок, или лишения свободы на срок от 2 до 7 (сейчас до 6) лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ввоз в Украину детской порнографии с целью сбыта или распространения или ее хранение, перевозка или иное перемещение с той же целью - будет караться лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти (сейчас до 3) лет.

Изготовление, распространение, сбыт детской порнографии или принуждение несовершеннолетнего лица к участию в создании детской порнографии - будет караться лишением свободы на срок от 9 до 13 лет (сейчас от 8 до 12 лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 (сейчас до 3) лет.

Предлагается также изменить наказание за создание или содержание притонов разврата, а также сводничество для разврата, совершенные с привлечением несовершеннолетних. За такое нарушение будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет. Сейчас - лишение свободы на срок от 2 до 7 лет.

За указанные действия с привлечением малолетних - наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Сейчас - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Кроме того, законопроект декриминализирует ввоз, хранение, перевозку, изготовление, пересылку или иное перемещение, а также сбыт и распространение произведений, изображений или других предметов порнографического характера, кино- и видеопродукции, компьютерных программ порнографического характера совершеннолетним лицам.

Напомним

Верховная Рада не поддержала законопроект №12191 о декриминализации порнографии в Украине.