Главы МИД стран ЕС согласовали ужесточение санкций против властей Беларуси

"Министры иностранных дел ЕС только что согласились отправиться дальше в работе над третьим пакетом санкций в отношении Беларуси. Он, вероятно, будет завершен до конца ноября/начала декабря и будет включать в себя как частных лиц, так и организации", - сообщил журналист.

Напомним, 2 октября Европейский союз принял решение о первом пакете санкций в отношении четырех десятков официальных лиц Беларуси.

А уже 6 ноября Евросоюз ввел санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников страны, включая главу КГБ Ивана Тертеля и главу Конституционного суда Петра Миклашевича.

В свою очередь Минск заявил, что готовит ответный список мероприятий.

