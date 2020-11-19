Глави МЗС країн ЄС погодили посилення санкцій проти влади Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Міністри закордонних справ країн ЄС за підсумками відеоконференції у четвер домовилися про посилення санкцій проти влади Білорусі. Про це повідомив у Twitter журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
"Міністри закордонних справ ЄС тільки що погодилися вирушити далі у роботі над третім пакетом санкцій відносно Білорусі. Він, ймовірно, буде завершений до кінця листопада/початку грудня і буде включати у себе як приватних осіб, так і організації", - повідомив журналіст.
Нагадаємо, 2 жовтня Європейський союз прийняв рішення про перший пакет санкцій відносно чотирьох десятків офіційних осіб Білорусі.
А вже 6 листопада Євросоюз ввів санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка і 14 високопоставлених чиновників країни, включаючи голову КДБ Івана Тертеля і голови Конституційного суду Петра Миклашевича.
У свою чергу Мінськ заявив, що готує відповідний список заходів.
EU foreign ministers have just agreed to move forward the work on a third sanctions package on #Belarus. it is likely to be finalized by the end of Nov / start Dec and include ppl as well as entities— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 19, 2020