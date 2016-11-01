Главы Генштаба России и Турции в Москве обсудили борьбу с "Исламским государством"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и начальник Генштаба вооруженных сил Турции Хулуси Акар во вторник в Москве обсудили ситуацию в районе сирийско-иракской границы в контексте операции по борьбе с "Исламским государством" в Мосуле, сообщает УНН со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Состоялся откровенный обмен мнениями об обстановке на севере Сирии, а также в районе сирийско-иракской границы в контексте операции по борьбе с "Исламскис государством" в районе города Мосул", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что встреча прошла в конструктивном ключе.
"Стороны достигли согласия относительно продолжения контактов по линии генеральных штабов двух стран, в том числе на экспертном уровне", - отметили в Минобороны РФ.