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15 марта, 19:03 • 114251 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163886 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136337 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128945 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112030 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105003 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101091 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 134040 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Главы Генштаба России и Турции в Москве обсудили борьбу с "Исламским государством"

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и начальник Генштаба вооруженных сил Турции Хулуси Акар во вторник в Москве обсудили ситуацию в районе сирийско-иракской границы в контексте операции по борьбе с "Исламским государством" в Мосуле, сообщает УНН со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Состоялся откровенный обмен мнениями об обстановке на севере Сирии, а также в районе сирийско-иракской границы в контексте операции по борьбе с "Исламскис государством" в районе города Мосул", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что встреча прошла в конструктивном ключе.

"Стороны достигли согласия относительно продолжения контактов по линии генеральных штабов двух стран, в том числе на экспертном уровне", - отметили в Минобороны РФ.

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