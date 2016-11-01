Глави Генштабів Росії і Туреччини у Москві обговорили боротьбу з "Ісламською державою"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов і начальник Генштабу збройних сил Туреччини Хулуси Акар у вівторок в Москві обговорили ситуацію в районі сирійсько-іракського кордону в контексті операції по боротьбі з "Ісламською державою" в Мосулі, повідомляє УНН із посиланням на департамент інформації та масових комунікацій Міноборони РФ.
"Відбувся відвертий обмін думками щодо обстановки на півночі Сирії, а також в районі сирійсько-іракського кордону в контексті операції по боротьбі з "Ісламською державою" в районі міста Мосул", - йдеться в повідомленні.
У відомстві додали, що зустріч пройшла в конструктивному ключі.
"Сторони досягли порозуміння щодо продовження контактів по лінії генеральних штабів двох країн, в тому числі на експертному рівні", - відзначили в Міноборони РФ.