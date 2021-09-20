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Глава ВОЗ прибыл в Кабул для переговоров с талибами

Глава ВОЗ прибыл в Кабул для переговоров с талибами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус прибыл в понедельник с визитом в Кабул. Об этом сообщил афганский телеканал TOLOnews, пишет УНН.

Детали

По сведениям канала, в ходе визита Гебрейесус намерен встретиться с представителями захватившего власть в Афганистане движения “Талибан”. Отмечается, что основной темой встреч станет проблема “прекращения помощи сектору здравоохранения Афганистана со стороны Всемирного банка, а также возможности ее возобновления”.

“Защита здоровья афганского народа является первоочередной задачей для ВОЗ. Мы посетим медицинские учреждения, встретимся с офисом ВОЗ в Афганистане, персоналом, медицинскими работниками и руководством Талибана касательно этих жизненно важных вопросов”, — написал Гебрейесус в Twitter.

I'm in #Afghanistan, with @WHOEMRO Director Ahmed Al Mandhari. Protecting the health of the Afghan people is of the utmost priority for @WHO. We will visit health facilities meet with @WHOAfghanistan staff, health workers, and Taliban leadership on these vital issues. pic.twitter.com/O62S9vfqrs

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 20, 2021

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