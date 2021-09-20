Глава ВООЗ прибув у Кабул для перемовин з талібами

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус прибув у понеділок з візитом до Кабула. Про це повідомив афганський телеканал TOLOnews, пише УНН.

Деталі

За відомостями каналу, в ході візиту Гебрейесус намір зустрітися з представниками руху “Талібан”, який захопив владу в Афганістані. Зазначається, що основною темою зустрічей стане проблема “припинення допомоги сектору охорони здоров’я Афганістану з боку Світового банку, а також можливості її відновлення”.

“Захист здоров’я афганського народу є першочерговим завданням для ВООЗ. Ми відвідаємо медичні установи, зустрінемося з офісом ВООЗ в Афганістані, персоналом, медичними працівниками та керівництвом Талібану щодо цих життєво важливих питань”, — написав Гебрейесус в Twitter.

I ’m in #Afghanistan , with @WHOEMRO Director Ahmed Al Mandhari. Protecting the health of the Afghan people is of the utmost priority for @WHO . We will visit health facilities meet with @WHOAfghanistan staff, health workers, and Taliban leadership on these vital issues. pic.twitter.com/O62S9vfqrs

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 20, 2 021

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