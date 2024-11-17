Силы обороны сообщили количество сбитых воздушных целей: ракет и дронов оккупантов
Киев • УНН
Силы ПВО Украины сбили 102 ракеты и 42 дрона во время масштабного нападения РФ. Противник задействовал стратегические бомбардировщики, истребители и корабли для запуска ракет различных типов.
Силы противовоздушной обороны ликвидировали более 140 вражеских объектов. Всего было осуществлено сопровождение 210 воздушных целей противника, передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Украинским ПВО было уничтожено 144 из 210 воздушных целей - 102 ракеты и 42 дрона.
По типам воздушных целей сс рф, в соответствии с которыми было обнаружено и осуществлено сопровождение:
1 гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";
8 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
101 крылатая ракета Х-101, "Калибр";
1 баллистическая ракета "Искандер-М";
4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;
5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;- 90 ударных БпЛА/дронов неустановленного типа.
Также указывается, что к воздушному нападению противник привлек 7 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и 16 Ту-95МС, 2 дальних бомбардировщика Ту-22М3, 5 истребителей-бомбардировщиков Су-34, 4 истребителя Су-27, 10 истребителей МиГ-31К, 4 корабля - носители крылатых ракет.
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В течение ночи по маршруту следования ракет и дронов работали все имеющиеся силы и средства противовоздушной обороны. Привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Напомним,
За неделю россия применила против Украины почти 140 ракет различных типов, более 900 управляемых авиационных бомб и более 600 ударных дронов, а к последней атаке сегодня приобщались пилоты F-16, которые сбили около 10 воздушных целей.
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