Силы обороны сообщили количество сбитых воздушных целей: ракет и дронов оккупантов

ukenru
Эксклюзив
Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко
 • 71735 просмотра

Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко

Эксклюзив
Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков
 • 108610 просмотра

Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление
 • 158438 просмотра

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Эксклюзив
Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству
 • 150548 просмотра

Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству

Эксклюзив
В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики
 • 150577 просмотра

В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится
 • 138966 просмотра

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря
 • 118685 просмотра

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 107935 просмотра

АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
 • 139501 просмотра

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
 • 107677 просмотра

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зафиксированы пуски ракет из стратегических бомбардировщиков рф

Зафиксированы пуски ракет из стратегических бомбардировщиков рф

 • 92936 просмотра
Партизаны "АТЕШ" взорвали важный железнодорожный объект на оккупированной территории Запорожья

Партизаны "АТЕШ" взорвали важный железнодорожный объект на оккупированной территории Запорожья

 • 96522 просмотра
Мали и китайская компания построят завод по производству взрывчатых веществ

Мали и китайская компания построят завод по производству взрывчатых веществ

 • 82164 просмотра
Войска рф запустили «Калибры» из Черного моря

Войска рф запустили «Калибры» из Черного моря

 • 94610 просмотра
В Киеве могут ввести графики отключений из-за угрозы ракетного удара

В Киеве могут ввести графики отключений из-за угрозы ракетного удара

 • 30964 просмотра
публикации
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 158441 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 125195 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 132983 просмотра
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
Эксклюзив

 • 139501 просмотра
Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

 • 149935 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

12:22 • 8259 просмотра
Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

 • 98499 просмотра
Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

 • 98305 просмотра
Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

 • 96753 просмотра
«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали

«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали

 • 84846 просмотра
Актуальное
Силы обороны сообщили количество сбитых воздушных целей: ракет и дронов оккупантов

Силы обороны сообщили количество сбитых воздушных целей: ракет и дронов оккупантов

Киев  •  УНН

 • 1822 просмотра

Read in English

Силы ПВО Украины сбили 102 ракеты и 42 дрона во время масштабного нападения РФ. Противник задействовал стратегические бомбардировщики, истребители и корабли для запуска ракет различных типов.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали более 140 вражеских объектов. Всего было осуществлено сопровождение 210 воздушных целей противника, передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Украинским ПВО было уничтожено 144 из 210 воздушных целей - 102 ракеты и 42 дрона.

По типам воздушных целей сс рф, в соответствии с которыми было обнаружено и осуществлено сопровождение:

1 гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";

8 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

101 крылатая ракета Х-101, "Калибр";

1 баллистическая ракета "Искандер-М";

4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;

5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;- 90 ударных БпЛА/дронов неустановленного типа.  

Также указывается, что к воздушному нападению противник привлек 7 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и 16 Ту-95МС, 2 дальних бомбардировщика Ту-22М3, 5 истребителей-бомбардировщиков Су-34, 4 истребителя Су-27, 10 истребителей МиГ-31К, 4 корабля - носители крылатых ракет.

Утренняя атака рф: Кипер назвал ситуацию в Одесской области сложной17 нояб. 2024, 11:59 • 9593 просмотра

В течение ночи по маршруту следования ракет и дронов работали все имеющиеся силы и средства противовоздушной обороны. Привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Напомним,

За неделю россия применила против Украины почти 140 ракет различных типов, более 900 управляемых авиационных бомб и более 600 ударных дронов, а к последней атаке сегодня приобщались пилоты F-16, которые сбили около 10 воздушных целей.

Правоохранители сообщили о последствиях атак рф по Киевской области: фото17 нояб. 2024, 11:09 • 12076 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
sukhoi-su-27Сухой Су-27
sukhyi-su-34Су-34
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kh-47m2-kynzhalХ-47М2 "Кинжал"
mih-31-mikoianaМиГ-31
ukrainaУкраина
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon
odessaОдесса
kievКиев