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Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко
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Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правоохранители сообщили о последствиях атак рф по Киевской области: фото

Правоохранители сообщили о последствиях атак рф по Киевской области: фото

Киев  •  УНН

 • 5683 просмотра

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В результате атаки рф в Киевской области поврежден 21 частный дом и другие объекты инфраструктуры. Пострадала одна женщина, которая отказалась от госпитализации.

В Киевской области повреждены более 20 частных домов, пострадала женщина.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Полиции Киевской области.

По состоянию на 11:00 полицейские зафиксировали повреждения 21 частного дома, пяти хозяйственных построек, магазина, двух гаражных помещений, пяти автомобилей и административного здания.

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Отмечается, что в результате атаки пострадала одна женщина. Ей оказана необходимая помощь на месте, но она отказалась от госпитализации.

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Санду решительно осудила массированные удары рф по Украине17 нояб. 2024, 10:20 • 11992 просмотра

Правоохранители продолжают документировать последствия преступлений российской армии против гражданского населения.

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По факту нарушения законов и обычаев войны следователями открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним,

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Игорь Тележников

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