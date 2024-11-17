Правоохранители сообщили о последствиях атак рф по Киевской области: фото
Киев • УНН
В результате атаки рф в Киевской области поврежден 21 частный дом и другие объекты инфраструктуры. Пострадала одна женщина, которая отказалась от госпитализации.
В Киевской области повреждены более 20 частных домов, пострадала женщина.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Полиции Киевской области.
По состоянию на 11:00 полицейские зафиксировали повреждения 21 частного дома, пяти хозяйственных построек, магазина, двух гаражных помещений, пяти автомобилей и административного здания.
Отмечается, что в результате атаки пострадала одна женщина. Ей оказана необходимая помощь на месте, но она отказалась от госпитализации.
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