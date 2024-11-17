В Киеве и еще ряде областей отменены экстренные отключения - ДТЭК
Киев • УНН
ДТЭК сообщил об отмене экстренных отключений электроэнергии в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях. Это произошло после массированной ночной атаки РФ, во время которой было выпущено более 200 ракет и дронов.
В столице и еще трех областях отменены экстренные отключения света, которые были введены по указанию «Укрэнерго».
Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.
Детали
«Киев, Киевская, Днепропетровская, Донецкая области: экстренные отключения отменены», - сообщили в ДТЭК.
Напомним,
В ДТЭК сообщили, что во время ночной атакии россия обстреляла теплоэлектростанции компании. При этом было серьезно повреждено оборудование.
Во время комбинированной ракетно-дроновой атаки враг выпустил по Украине более 200 ракет и дронов.
Из-за российского обстрела есть погибшие в железнодорожном депо на Днепропетровщине17 нояб. 2024, 08:40 • 14799 просмотров