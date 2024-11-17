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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве и еще ряде областей отменены экстренные отключения - ДТЭК

В Киеве и еще ряде областей отменены экстренные отключения - ДТЭК

Киев  •  УНН

 • 7337 просмотра

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ДТЭК сообщил об отмене экстренных отключений электроэнергии в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях. Это произошло после массированной ночной атаки РФ, во время которой было выпущено более 200 ракет и дронов.

В столице и еще трех областях отменены экстренные отключения света, которые были введены по указанию «Укрэнерго».

Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

Детали

«Киев, Киевская, Днепропетровская, Донецкая области: экстренные отключения отменены», - сообщили в ДТЭК.

Напомним,

В ДТЭК сообщили, что во время ночной атакии россия обстреляла теплоэлектростанции компании. При этом было серьезно повреждено оборудование.

 Во время комбинированной ракетно-дроновой атаки враг выпустил по Украине более 200 ракет и дронов. 

Из-за российского обстрела есть погибшие в железнодорожном депо на Днепропетровщине17 нояб. 2024, 08:40 • 14799 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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