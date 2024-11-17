Из-за российского обстрела есть погибшие в железнодорожном депо на Днепропетровщине
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела железнодорожного депо на Днепропетровщине погибли двое работников Укрзализныци. Еще трое железнодорожников получили ранения, их состояние удовлетворительное.
На Днепропетровщине в результате вражеского обстрела депо погибли двое железнодорожников. Об этом сообщили в Укрзализныце, пишет УНН.
Детали
В Укрзализныце сообщили, что двое железнодорожников погибли в результате обстрела одного из депо Днепропетровской области, а еще трое получили ранения. Их состояние пока удовлетворительное.
Мы все благодарны каждому железнодорожнику за храбрость и повседневный нелегкий труд
Также в компании выразили соболезнования родным и близким погибших.
Напомним
6 ноября во время обстрела Сумской области пострадала работница железной дороги, получив травму плеча.
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