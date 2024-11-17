Санду решительно осудила массированные удары рф по Украине
Киев • УНН
Президент Молдовы осудила масштабные авиаудары России по энергетической инфраструктуре Украины. РФ выпустила около 120 ракет и 90 дронов, ПВО уничтожила более 140 целей.
Президент Молдовы Майя Санду в своей заметке в сети Х также отметила, что использование зимних похолоданий как оружия, чтобы заставить нацию подчиниться - является жестоким.
Пишет УНН со ссылкой на страницу лидера Молдовы в на платформе Х (Twitter).
Я решительно осуждаю массированные авиаудары России по энергетической инфраструктуре в Украине. Использовать зиму как оружие, чтобы заморозить нацию до покорности, является жестоким и неприемлемым.
Также Майя Санду подчеркнула, что Молдова стоит рядом с Украиной.
Напомним,
россия выпустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов разных типов. ПВО уничтожила более 140 целей, но есть повреждения энергетической инфраструктуры и погибшие.