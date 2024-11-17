Санду решительно осудила массированные удары рф по Украине

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Президент Молдовы осудила масштабные авиаудары России по энергетической инфраструктуре Украины. РФ выпустила около 120 ракет и 90 дронов, ПВО уничтожила более 140 целей.

Президент Молдовы Майя Санду в своей заметке в сети Х также отметила, что использование зимних похолоданий как оружия, чтобы заставить нацию подчиниться - является жестоким.

Пишет УНН со ссылкой на страницу лидера Молдовы в на платформе Х (Twitter).

Я решительно осуждаю массированные авиаудары России по энергетической инфраструктуре в Украине. Использовать зиму как оружие, чтобы заморозить нацию до покорности, является жестоким и неприемлемым.

 - говорится в заметке.
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Также Майя Санду подчеркнула, что Молдова стоит рядом с Украиной.

Напомним,

россия выпустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов разных типов. ПВО уничтожила более 140 целей, но есть повреждения энергетической инфраструктуры и погибшие.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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