Утренняя атака рф: Кипер назвал ситуацию в Одесской области сложной
Киев • УНН
В результате утренней атаки РФ в Одесской области нарушена работа критической инфраструктуры. В регионе развернуто 445 пунктов несокрушимости, еще 300 подготовлены к работе.
Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал о последствиях утренней атаки рф по Одессе, передает УНН.
Детали
Он уточнил, что ситуация является сложной.
Во многих местах региона отсутствует тепло, свет, водоснабжение. Все службы приобщены к тому, чтобы в течение нескольких часов восстановить поставки воды и дать тепло в дома, в объекты критической инфраструктуры. По электроэнергии - работаем в настоящее время со всеми службами, чтобы восстановить в ближайшие сроки, по возможности
Кипер добавил, что сейчас развернуто 445 пунктов несокрушимости.
Еще более 300 - подготовлены. Проанализируем ситуацию в регионе и после 14 часов я сообщу об актуальном состоянии дел
Также Кипер выразил соболезнования семьям погибших в результате утренней атаки рф по Одессе.
"Еще разбираем завалы, уточняются данные. Позже сообщу точную информацию", - добавил он.
Напомним,
УНН передавал, что в результате российской атаки в Одесской области погибли два человека, ранен 17-летний парень. В регионе повреждены 7 домов, возникли проблемы с коммуникациями, которые постепенно восстанавливают.
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