Спасатели ГСЧС изъяли часть российской ракеты из жилого дома в Печерском районе Киева
Киев • УНН
Пиротехники ГСЧС изъяли часть ракеты из пятиэтажки в Печерском районе Киева. Обломки передали на изучение после утренней атаки 17 ноября, в результате которой пострадал один человек.
Пиротехники ГСЧС изъяли часть ракеты, которая попала в жилую пятиэтажку Печерском районе Киева в результате утренней атаки. Об этом сообщает ГСЧС, передает УНН.
Детали
С помощью крана, чрезвычайники столицы вместе с пиротехническим подразделением Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли часть ракеты, которая попала в жилую пятиэтажку в результате утренней атаки
Отмечается, что остатки ракеты передали компетентным подразделениям для дальнейшего изучения.
Напомним,
Утром 17 ноября враг совершил комбинированный ракетно-дроновой удар по столице. Из-за обломков сбитой воздушной цели загорелась крыша жилого дома в Печерском районе столицы. По меньшей мере один человек получил ранения.