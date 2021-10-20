Глава немецкого Бундесбанка подал в отставку "по личным причинам". В СМИ рассматривают ряд версий
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Бундесбанк объявил о том, что его глава Йенс Вайдман уйдет в отставку 31 декабря. Эта новость стала неожиданностью — в соответствии с контрактом, Вайдман должен был занимать этот пост еще более пяти лет, пишет УНН со ссылкой на сайт банка.
Детали
Сам Йенс Вайдманн в заявлении сообщил, что уходит в отставку “по личным причинам”.
Однако, в западных СМИ уже появились различные версии причин его ухода с этого поста. Вайдман, в качестве главы Бундесбанка входящий в исполнительный совет Европейского центрального банка (ЕЦБ), считался самым консервативным членом совета и неоднократно критиковал политику ЕЦБ.
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В числе прочего он высказывался против политики дешевых кредитов и низкой процентной ставки, которой ЕЦБ придерживается многие годы. В июле он выступил против решения ЕЦБ сохранять процентную ставку на рекордно низком уровне до закрепления инфляции на уровне 2%. В заявлении об уходе в отставку Вайдман также призвал своих коллег по ЕЦБ “не терять из вида будущие инфляционные риски”.
Как пишет немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung, уход Йенса Вайдмана можно, зная его, расценивать “не как дезертирство, а как сигнал разочарования в том, как развивается денежно-кредитная политика” в условиях самой сильной за последние годы инфляции. СМИ также указывают на то, что Вайдман покидает свой пост почти одновременно с канцлером Германии Ангелой Меркель и считают, что смена правительства в Германии могла стать одним из факторов его ухода в отставку.
Справка
Вайдманн занимал пост главы Бундесбанка с 2011 года. В 2019 году его рассматривали как основного кандидата на пост главы ЕЦБ после ухода Марио Драги, но в итоге этот пост заняла Кристин Лагард, которая до этого возглавляла МВФ.