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Глава німецького Бундесбанку подав у відставку "з особистих причин". У ЗМІ розглядають ряд версій

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Бундесбанк оголосив про те, що його глава Йенс Вайдман піде у відставку 31 грудня. Ця новина стала несподіванкою — відповідно до контракту, Вайдман повинен був обіймати посаду ще понад п’ять років, пише УНН з посиланням на сайт банку.

Глава німецького Бундесбанку подав у відставку "з особистих причин". У ЗМІ розглядають ряд версій

Деталі

Сам Йенс Вайдманн у заяві повідомив, що йде у відставку “з особистих причин”.

Однак, в західних ЗМІ вже з’явилися різні версії причин його відходу з цієї посади. Вайдман, який як глава Бундесбанку входить до виконавчої ради Європейського центрального банку (ЄЦБ), вважався найбільш консервативним членом ради і неодноразово критикував політику ЄЦБ.

Раніше

У числі іншого він висловлювався проти політики дешевих кредитів і низької процентної ставки, якої ЄЦБ дотримується багато років. У липні він виступив проти рішення ЄЦБ зберігати процентну ставку на рекордно низькому рівні до закріплення інфляції на рівні 2%. У заяві про відставку у відставку Вайдман також закликав своїх колег по ЄЦБ “не втрачати з поля зору майбутні інфляційні ризики”.

Як пише німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung, відхід Йенса Вайдмана можна, знаючи його, розцінювати “не як дезертирство, а як сигнал розчарування в тому, як розвивається грошово-кредитна політика” в умовах найсильнішої за останні роки інфляції. ЗМІ також вказують на те, що Вайдман залишає свій пост майже одночасно з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і вважають, що зміна уряду у Німеччині могла стати одним з факторів його відходу у відставку.

Довідка

Вайдманн займав пост глави Бундесбанку з 2011 року. У 2019 його розглядали як основного кандидата на пост глави ЄЦБ після відходу Маріо Драгі, але в підсумку цей пост зайняла Крістін Лагард, яка до цього очолювала МВФ.

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