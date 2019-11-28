Глава МИД Турции назвал Макрона "покровителем террористов"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что Анкара не воспринимает слова президента Франции Эмманюэля Макрона относительно турецкой операции “Источник мира” в Сирии, пишет УНН со ссылкой на CNN Turk.
“Слова Макрона ничего не значат, он покровитель террористов. Как уже говорила (канцлер ФРГ Ангела) Меркель, Турция является страной НАТО. Макрон должен придерживаться позиции своих союзников”, — приводит слова министра телеканал.
По словам Чавушоглу, Турция новой трансграничной операцией помешала планам Франции создать террористическое государство в Сирии. “Макрон хотел создать террористическое государство, и он расстроен из-за проведения операции „Источник мира“, и теперь не понимает, что говорит”, — цитирует главу внешнеполитического ведомства телеканал CNN Turk.
Отношения между Анкарой и Парижем обострились из-за того, что французская сторона поддерживает сирийские курдские формирования “Силы народной самообороны” (СНС), которые Турция считает ответвлением запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК).
Как отмечал УНН ранее, Макрон ответил отказом на предложения Путина о неразмещении ракет в Европе.