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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 23605 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105191 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 84613 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 104881 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117008 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146959 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147679 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Глава МИД Турции назвал Макрона "покровителем террористов"

Глава МИД Турции назвал Макрона "покровителем террористов"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что Анкара не воспринимает слова президента Франции Эмманюэля Макрона относительно турецкой операции “Источник мира” в Сирии, пишет УНН со ссылкой на CNN Turk.

“Слова Макрона ничего не значат, он покровитель террористов. Как уже говорила (канцлер ФРГ Ангела) Меркель, Турция является страной НАТО. Макрон должен придерживаться позиции своих союзников”, — приводит слова министра телеканал.

По словам Чавушоглу, Турция новой трансграничной операцией помешала планам Франции создать террористическое государство в Сирии. “Макрон хотел создать террористическое государство, и он расстроен из-за проведения операции „Источник мира“, и теперь не понимает, что говорит”, — цитирует главу внешнеполитического ведомства телеканал CNN Turk.

Отношения между Анкарой и Парижем обострились из-за того, что французская сторона поддерживает сирийские курдские формирования “Силы народной самообороны” (СНС), которые Турция считает ответвлением запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК).

Как отмечал УНН ранее, Макрон ответил отказом на предложения Путина о неразмещении ракет в Европе.

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