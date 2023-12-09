Глава ХАМАС сбежал из Сектора Газа, спрятавшись в гуманитарном грузе - источник
Киев • УНН
Лидер ХАМАСа Яхья Синвар, по сообщениям, сбежал из Газы в конвое с гуманитарной помощью и сейчас скрывается, возможно, в Хан-Юнисе или в соседних туннелях. Премьер-министр Израиля проинформировал президента США, что операции ЦАХАЛа в Газе будут продолжаться еще 3-4 недели, а затем будут свернуты.
Главарь палестинского радикального движения ХАМАС Яхья Синвар сбежал из Сектора Газа. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.
Детали
Отмечается, что информированный источник в Тель-Авиве рассказал СМИ, что Яхья Синвар покинул Газу в грузовике гуманитарного конвоя, который доставлял помощь населению региона.
Сейчас он скрывается, вероятно, в палестинском городе Хан-Юриси или в одном из туннелей под ним.
Дополнение
Как пишет издание, премьер-министр Беньямин Нетаньяху сказал президенту США Джо Байдену во время телефонного разговора на выходных, что текущая операция ЦАХАЛа на юге Газы продлится еще 3-4 недели.
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После этого боевые действия в Газе станут более целенаправленными и менее интенсивными. Официальные лица опровергли предыдущие сообщения о том, что Байден установил крайний срок для завершения боев до конца года.
Глава ХАМАС сбежал из Сектора Газа, спрятавшись в гуманитарном грузе - источник
Лидер ХАМАСа Яхья Синвар, по сообщениям, сбежал из Газы в конвое с гуманитарной помощью и сейчас скрывается, возможно, в Хан-Юнисе или в соседних туннелях. Премьер-министр Израиля проинформировал президента США, что операции ЦАХАЛа в Газе будут продолжаться еще 3-4 недели, а затем будут свернуты.
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