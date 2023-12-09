Глава ХАМАС сбежал из Сектора Газа, спрятавшись в гуманитарном грузе - источник

Главарь палестинского радикального движения ХАМАС Яхья Синвар сбежал из Сектора Газа. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

Детали

Отмечается, что информированный источник в Тель-Авиве рассказал СМИ, что Яхья Синвар покинул Газу в грузовике гуманитарного конвоя, который доставлял помощь населению региона.

Сейчас он скрывается, вероятно, в палестинском городе Хан-Юриси или в одном из туннелей под ним.

Дополнение

Как пишет издание, премьер-министр Беньямин Нетаньяху сказал президенту США Джо Байдену во время телефонного разговора на выходных, что текущая операция ЦАХАЛа на юге Газы продлится еще 3-4 недели.

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После этого боевые действия в Газе станут более целенаправленными и менее интенсивными. Официальные лица опровергли предыдущие сообщения о том, что Байден установил крайний срок для завершения боев до конца года.