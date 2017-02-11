Шахтер погиб в шахте в Днепропетровской области в результате несчастного случая
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Несчастный случай произошел в шахте в Павлоградском районе Днепропетровской области. Кусок породы откололся и упал на горного мастера, нанеся ему смертельную травму. Об этом проинформировали в управлении Гоструда в Днепропетровской области, сообщает УНН.
Главное управление Гоструда в области начало специальное расследование несчастного случая со смертельным исходом, который произошел 9 февраля 2017 г. с горным мастером 1974 г.р. во время выполнения работ по бурению шпуров и проведению выработки с помощью буровзрывных работ на шахте в Павлоградском районе Днепропетровской области.
По оперативной информации, рабочие проводили бурение 8-го шпура, горный мастер осматривал забой. В это время из забоя откололся кусок породы размером 1000*1000*1000 мм и упал на последнего, причинив ему смертельную травму.
Окончательные обстоятельства и причины происшествия выясняются в соответствии с "Порядком проведения расследований и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве".