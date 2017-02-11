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Гірник загинув у шахті на Дніпропетровщині внаслідок нещасного випадку

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Нещасний випадок стався у шахті у Павлоградському районі Дніпропетровської області. Шмат породи відколовся і впав на гірничого майстра, завдавши йому смертельної травми. Про це проінформували в управлінні Держпраці у Дніпропетровській області, повідомляє УНН.

Гірник загинув у шахті на Дніпропетровщині внаслідок нещасного випадку

Головним управлінням Держпраці в області розпочато спеціальне розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 9 лютого 2017 року з гірничим майстром 1974 р. н.я під час виконання робіт по бурінню шпурів та проведенню виробки за допомогою буро-вибухових робіт на шахті у Павлоградському районі Дніпропетровської області.

За оперативною інформацією, робітники проводили буріння 8-го шпура, гірничий майстер оглядав забій. В цей час з вибою відколовся шмат породи розміром 1000*1000*1000 мм та впав на останнього, завдавши йому смертельної травми.

Остаточні обставини та причини випадку з’ясовуються відповідно до “Порядку проведення розслідувань та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”.

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