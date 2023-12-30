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germaniya-peredast-24-mln-yevro-na-vosstanovlenie-energeticheskoi-infrastrukturi-ukraini

Германия передаст 24 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины

Киев  •  УНН

30 декабрь 2023, 16:47  •  12296 просмотра

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Германия предоставила Украине кредит в размере 24 млн евро и грант в размере 0,5 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак.

Укрэнерго и немецкий государственный банк развития KfW подписали кредитное соглашение на 24 млн евро для финансирования восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате атак рф. Об этом сообщает посольство Германии в Украине, пишет УНН.

Детали

"Германия продолжает поддерживать восстановление и повышение устойчивости энергетической инфраструктуры в регионах, пострадавших от российских атак", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне Укрэнерго и немецкий государственный банк развития KfW подписали кредитное соглашение на 24 млн евро и грантовое соглашение на 0,5 млн евро для финансирования проекта.

Напомним,

Правительство Германии выделяет Фонду энергетической поддержки Украины еще 88,5 млн евро из-за российских авиаударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономика
Німеччина передасть 24 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України
Germany to donate EUR 24 million to restore Ukraine's energy infrastructure
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Германия передаст 24 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины

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