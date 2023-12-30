Германия передаст 24 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины

Укрэнерго и немецкий государственный банк развития KfW подписали кредитное соглашение на 24 млн евро для финансирования восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате атак рф. Об этом сообщает посольство Германии в Украине, пишет УНН.

Детали

"Германия продолжает поддерживать восстановление и повышение устойчивости энергетической инфраструктуры в регионах, пострадавших от российских атак", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне Укрэнерго и немецкий государственный банк развития KfW подписали кредитное соглашение на 24 млн евро и грантовое соглашение на 0,5 млн евро для финансирования проекта.

Напомним,

Правительство Германии выделяет Фонду энергетической поддержки Украины еще 88,5 млн евро из-за российских авиаударов по украинской энергетической инфраструктуре.