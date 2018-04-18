Геращенко обратилась к ОБСЕ и представителям РФ по поводу розыска пропавших на Донбассе

“На заседании гуманитарной группы в Минске (где вместе работали и эксперты СБУ, и МинТОТ, С.Загородний) обратилась к координатору ОБСЕ Т.Фришу и представителям РФ с просьбой использовать все усилия и свое безусловное влияние, чтобы разблокировать процесс поиска пропавших на оккупированных территориях и способствовать получению украинской стороной информации о тех наших воинах, которые уже несколько лет находятся в тюрьмах ОРДЛО и о которых нет никакой информации, местонахождение которых нам не сообщают, содержание которых не подтверждают”, — сообщила Геращенко.

Также она заявила, что неоднократно поднимала вопрос допуска Международного комитета Красного креста в тюрьмы на оккупированных территориях. Она отметила, что за годы войны МККК ни разу не были допущены к украинским заключенных в РФ и на оккупированных территориях.

Как сообщал УНН, ранее И.Геращенко заявила, что Российская Федерация не соглашается на участие своих экспертов в механизме поиска пропавших без вести.