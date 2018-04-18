Геращенко звернулась до ОБСЄ та представників РФ щодо розшуку зниклих на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Представник України у гуманітарній підгрупі в Мінську Ірина Геращенко звернулась до ОБСЄ та представників РФ щодо розшуку зниклих на Донбасі. Про це вона повідомила у своєму Facebook, передає УНН.
“На засіданні гуманітарної групи в Мінську (де разом працювали й експерти СБУ, й МінТОТ, С.Загородній) звернулася до координатора ОБСЄ Т.Фріша і представників РФ з проханням використати всі зусилля і свій безумовний вплив, аби розблокувати процес пошуку зниклих на окупованих територіях і сприяти отриманню українською стороною інформації про тих наших воїнів, які вже кілька років знаходяться в тюрмах ОРДЛО й про яких немає жодної інформації, місцезнаходження яких нам не повідомляють, утримання яких не підтверджують”, — повідомила Геращенко.
Також вона заявила, що неодноразово порушувала питання допуску Міжнародного комітету Червоного хреста до тюрем на окупованих територіях. Вона відзначила, що за роки війни МКЧХ жодного разу не були допущені до українських в‘язнів в РФ і на окупованих територіях.
Як повідомляв УНН, раніше І.Геращенко заявила, що Російська Федерація не погоджується на участь своїх експертів у механізмі пошуку зниклих без вісти.