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Генштаб ВСУ: за прошедшие сутки отражено более 60 атак противника

Генштаб ВСУ: за прошедшие сутки отражено более 60 атак противника

Киев • УНН

 • 577876 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. За прошедшие сутки было отражено более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"Слава Украине! Начались четыреста седьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

Высокой остается вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Детали

Генштаб ВСУ информирует, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки было отражено более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено.

российская федерация продолжает использовать воздушное пространство и территорию республики беларусь, ее военную инфраструктуру.

В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Турья, Леоновка, Печенюги Черниговской области; Середина-Буда, Стукаловка, Бессаловка и Волфино Сумской области, а также Одноробовка, Уды, Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Липцы, Нескучное, Огирцево, Зыбино и Бочково на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Фиголевка, Двуречная, Масютовка, Купянск, Кучеровка, Крохмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Невского и Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Заречное, Торское, Спирное и Раздоловка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Также, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Богдановка и Ивановское. Подразделения сил обороны отбили около 20 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Белая Гора, Клебан-Бык, Торецк и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Авдеевки и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Только у Марьинки совершил более 25 безуспешных атак. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Для корректировки огня артиллерии активно применял БпЛА. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник наращивает в фортификационном отношении оборонительные рубежи и позиции. Обстрелял более 35 населенных пунктов. Среди них – Времовка и Новополь Донецкой области; Малиновка, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новопавловка, Каменское Запорожской области, а также Новоалександровка, Гавриловка, Новоберислав, Казацкое, Николаевка, Львовское, Ивановка, Антоновка, Степановка и Чернобаевка Херсонской области.

Противник продолжает использовать медицинские учреждения временно захваченных территорий в собственных целях. Так, местную больницу Малой Белозерки, что в Запорожской области, оккупанты обустроили под военный госпиталь. Сейчас в гражданском медицинском учреждении работают российские медики. Они предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим. По состоянию на 2 апреля текущего года на лечении находилось около 80 захватчиков с ранениями различной степени тяжести.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

В то же время, наши защитники уничтожили российский вертолет Ка-52 и 2 БпЛА типа “Орлан” и “Supercam”. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 склада боеприпасов, 3 позиции средств противовоздушной обороны и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

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