Генштаб ВСУ осудил нападение на военнослужащих ТЦК во Львове и анонсировал служебную проверку

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины осудил нападение на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки во Львове, заявив, что такие действия подрывают обороноспособность государства. В то же время в ВСУ сообщили о проведении служебной проверки относительно правомерности действий самих военных, передает УНН.

Детали

В Генштабе подчеркнули, что события во Львове имеют признаки препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины в условиях военного положения.

"События, произошедшие во Львове, имеют признаки препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины в условиях правового режима военного положения. Призываем правоохранительные органы обеспечить всестороннее, объективное и беспристрастное расследование этого случая, а виновных – привлечь к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства", – говорится в заявлении.

В то же время в Генштабе отметили, что продолжается служебная проверка относительно законности действий военнослужащих ТЦК и СП.

"В случае установления нарушений виновные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке", – подчеркнули в ВСУ.

В Генштабе также подчеркнули, что никакие споры относительно законности действий должностных лиц или военнослужащих не могут быть основанием для применения насилия, а правовую оценку таким случаям должны давать исключительно уполномоченные государственные органы.

Отдельно военное командование обратило внимание, что мероприятия оповещения осуществляют именно военнослужащие Вооруженных сил Украины, многие из которых имеют боевой опыт, а не гражданские "работники ТЦК", как их часто ошибочно называют.

В Генштабе призвали граждан не поддаваться на провокации и дезинформацию, действовать исключительно в рамках закона и поддерживать Силы обороны Украины.

Напомним

Национальная полиция и Служба безопасности Украины осуществляют досудебные расследования по фактам событий во Львове, где толпа заблокировала, повредила и перевернула служебный автомобиль военных ТЦК.

Инцидент произошел 8 июля во Львове, в районе Сыхов. Толпа пыталась "освободить" мужчину от работников ТЦК под выкрики "позор" и начала бить служебный автомобиль ТЦК, который, по сообщениям местных пабликов, был перевернут. В полиции и местном ТЦК указали, что конфликт произошел из-за задержания военнообязанного мужчины, находившегося в розыске.

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил ночью, что "провели срочное совещание с правоохранителями по ситуации с блокированием автомобилей ТЦК на Сыхове".

Руководитель Офиса Президента, эксначальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов отреагировал на конфликт с участием толпы и представителей ТЦК во Львове, указав, что ожидает "справедливой" реакции от правоохранительных органов.

В стычках с участием толпы, ТЦК и полиции во Львове принимали участие около 200 гражданских, сообщили в Офисе Генпрокурора, указав, что по инциденту с участием военнослужащих, полиции и гражданских начато расследование.