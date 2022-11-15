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Генштаб: за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 23 авиационных удара

Генштаб: за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 23 авиационных удара

Киев • УНН

 • 230360 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Цитата

"Слава Украине. Начались двести шестьдесят пятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях, на берегу Днепра. В то же время ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", - говорится в сообщении.

Детали

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Новоселовское Луганской области; Белогоровка, Бахмут, Бахмутское, Времовка, Красногоровка, Марьинка, Новокалиново, Новомихайловка, Первомайское Донецкой области.

Враг не прекращает обстрелы населенных пунктов и позиций подразделений Сил обороны Украины вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство.

Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БпЛА с территории и воздушного пространства республики беларусь.

На других направлениях враг совершал обстрелы:

  • на Северском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ворожба, Николаевка, Ромашково, Степок, Юнаковка Сумской области;
  • на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Глубокое, Огурцово, Охримовка, Резниково, Старица, Стрелеча, Тернова Харьковской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызовое, Кисловка, Колодязное, Копанки, Котляровка, Табаевка Харьковской области; Берестово, Ивановка Донецкой области; Макеевка, Невское, Новоселовское, Площадка, Стельмаховка Луганской области;
  • на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекамянское, Григорьевка, Озаряновка, Клещиевка, Курдюмовка, Серебряновка, Соледарка Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Новоселовка Вторая, Первомайское Донецкой области;
  • на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Новополь, Павловка, Парасковеевка, Пречистовка Донецкой области;
  • на Запорожском направлении – из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Белогорье, Дорожнянка, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новопокровка, Темировка;
  • на Херсонском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Вышетарасовка, Добрая Надежда, Ильинка Днепропетровской области; Дудчаны, Новоалександровка, Одрадокамянка и Томарино Херсонской области.

На временно оккупированной территории Луганской области враг ищет оставленные частные дома для заселения в них военнослужащих, прибывших для пополнения потерь оккупационных подразделений. В населенном пункте Новоайдар российские захватчики, с целью уточнения информации о заброшенном жилье, раздают местным жителям сообщения с требованием прибыть в так называемую "администрацию" для уточнения данных.

Подтверждено поражение подразделений противника за предыдущие дни на оккупированной территории Луганской области. Так, в населенном пункте Миловатка, Силы обороны Украины уничтожили штаб подразделения российских оккупационных войск. В настоящее время известно о 30 погибших и более 20 раненых российских захватчиках.

Во временно оккупированном Крыму отмечается постепенное возобновление движения автомобильного транспорта через Керченский мост. Разрешение на проезд через него имеют водители легковых автомобилей после тщательной проверки. Остальное транспортное сообщение осуществляется через паромные переправы.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар. Под поражение попали 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 зенитно-ракетных комплекса противника.

За минувшие сутки Силы обороны Украины сбили 2 БпЛА типа “Орлан”

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 3 пункта управления, 19 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, позицию противовоздушной обороны и 2 состава боеприпасов российских оккупантов.

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