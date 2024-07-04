На фронте за сегодня произошло уже 80 боев, больше всего - на Покровском направлении, продолжаются бои вблизи Красногоровки на Кураховском направлении, под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковская область, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 4 июля, пишет УНН.

Детали

"Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной, но контролируемой. Силы обороны Украины направляют усилия на срыв наступательных планов российского агрессора и уничтожают его личный состав и технику. В общем, с начала суток произошло 80 боевых столкновений", - сообщили в Генштабе.

Пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей, как указано, продолжают страдать от циничных артиллерийских обстрелов с территории российской федерации. От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Сновск, Клюсы, Порозок, Александровка, Гремяч, Карповичи, Бранцовка, Турья, Прогресс, Блешня, Елино.

Вместе с тем, как отмечается, под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковская область. Сегодня, со стороны Белгорода (рф) и Шебекино (рф) террористы нанесли три удара, в частности, сбросили четыре КАБа. Целили в районы населенных пунктов Липцы, Волчанские Хутора и Охримовка.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям такова:

На Харьковском направлении российские оккупанты 10 раз осуществили штурм оборонительных рубежей в районе Глубокого, Волчанска и Липцов. Сейчас продолжаются три боевых столкновения. Ситуация остается под контролем наших войск.

На Купянском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районе Синьковки, Стельмаховки и Новоселовки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко держать оборону.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев вблизи Макеевки, Грековки и Тернов. Шесть боестолкновений завершились без успеха для противника, еще одно - продолжается.

Враг продолжает искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи населенных пунктов Клещеевка и Выемка защитниками украинской земли отбито три атаки противника. Еще одно боевое столкновение не завершилось. Ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении оккупанты совершили девять штурмов позиций нашей армии вблизи Калиновки, Григорьевки и Клищеевки. Шесть боев до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении состоялось девять вражеских атак в районе Северного, Торецка и Нью-Йорка. Украинские воины отбили пять атак противника, еще четыре боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении наибольшее количество боев. С начала суток оккупанты осуществили уже 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Калинового, Прогресса, Лозоватского, Евгеновки, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 18 атак противника, шесть боев - еще продолжаются. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи Красногоровки на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе сейчас продолжаются две атаки оккупационной армии, а две уже завершились. Вблизи Парасковиевки украинские защитники успешно отбили еще один вражеский штурм.

На Времовском направлении были осуществлены четыре вражеские попытки продвинуться вперед неподалеку Водяного и Макаровки. Один бой продолжается.

На Ореховском направлении подразделения наших войск отбили два штурма россиян. Здесь оккупанты потерпели неудачу в районах Вербового и Работино.

На Приднепровском направлении враг, тоже безуспешно, дважды атаковал наших защитников вблизи Крынок. Районы населенных пунктов Дарьевка, Тягинка и Одрадокаменка подверглись удару восемью КАБами.

Генштаб: на фронте произошло 135 боестолкновений. На Торецком направлении ситуация напряженная