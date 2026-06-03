Генсек НАТО Рютте прибыл в Киев
Киев • УНН
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев по железной дороге. В Укрзализныце назвали этот визит важным жестом солидарности и поддержки Украины.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев, сообщили в среду в АО "Укрзализныця", пишет УНН.
Сегодня на вокзале Киева радостно встречаем Генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Этот визит крайне важен, как и все предыдущие, ведь это жест солидарности и поддержки Альянсом нашей страны
Рютте предлагает странам НАТО выделять 0,25 процента ВВП для Украины14.05.26, 06:31 • 4569 просмотров