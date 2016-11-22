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Генпрокурор сообщил, когда передаст в суд дело в отношении экономических преступлений В.Януковича

Киев • УНН

 • 8452 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины передаст дело в отношении экономических преступлений, совершенных экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением, после уточнения закона о заочном осуждении. Об этом сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня журналистам в Гааге в эфире "112 Украина", передает УНН.

Генпрокурор сообщил, когда передаст в суд дело в отношении экономических преступлений В.Януковича

"Экономические преступления Януковича, после уточнения закона о заочном осуждении организованными преступными группировками, которые сейчас не описываются украинским законом никак, также будут быстро переданы в суд, потому что находимся на финальной стадии расследования", - сказал он.

Ю.Луценко также отметил, что они хотят благодаря Международному уголовному суду наказать "диктатуру, которая от массовой коррупции перешла к военным преступлениям и преступлениям против человечности".

Ранее Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что проводятся все организационные шаги, по большому делу бывшего президента Украины Виктора Януковича, задача будет решена в этом году.

Напомним, экс-президент Украины В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Незалежности в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.

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