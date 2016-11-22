Генпрокурор повідомив, коли передасть до суду справу щодо економічних злочинів В.Януковича

"Економічні злочини Януковича, після уточнення закону про заочне засудження організованими злочинними угрупованнями, котрі зараз не описуються українським законом ніяк, також будуть швидко передані до суду, бо знаходимося на фінальній стадії розслідування", - сказав він.

Ю.Луценко також зазначив, що вони хочуть завдяки Міжнародному кримінальному суду покарати "диктатуру, що від масової корупції перейшла до воєнних злочинів і злочинів проти людяності".

Раніше Генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що проводяться всі організаційні кроки, щодо великої справи колишнього президента України Віктора Януковича, задача буде вирішена вже цього року.

Нагадаємо, екс-президент України В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.