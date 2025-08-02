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Генпрокурор Кравченко не забирал дела у НАБУ после ограничения независимости - Кривонос

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Генпрокурор Руслан Кравченко не воспользовался полномочиями забирать дела у НАБУ после принятия закона №12414. Директор НАБУ Семен Кривонос отметил, что вмешательства не произошло, а руководитель САП теперь может сообщать о подозрении топ-чиновникам.

Генпрокурор Кравченко не забирал дела у НАБУ после ограничения независимости - Кривонос

Генеральный прокурор Руслан Кравченко не воспользовался полномочиями забирать дела у Национального антикоррупционного бюро после принятия закона №12414. Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос в комментарии "Суспільне", пишет УНН.

Детали

Такое право Генпрокурор имел с 22 по 31 июля, когда независимость НАБУ была восстановлена.

"Он не истребовал дела, он их не изучал, он не определял подследственность наших дел за другими правоохранительными органами, то есть никакого вмешательства в этой части не произошло", - сказал Кривонос.

Он также указал, что после принятия закона №13533 руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Клименко "может сообщать о подозрении чиновникам категории А, народным депутатам, министрам, то есть всем топ-чиновникам".

По его словам, также теперь глава САП может самостоятельно создавать группу прокуроров в уголовном производстве. 

Согласно новому закону, сотрудники НАБУ и других правоохранительных органов, имеющие доступ к государственной тайне, должны пройти две проверки. Первую раз в два года должен проводить подразделение внутреннего контроля НАБУ с обязательным использованием полиграфа.

"Это нормальная для нас практика. Наше подразделение внутреннего контроля проводит много полиграфических исследований. Единственная проблема, которую сейчас нам нужно решить - это добрать в штат дополнительных полиграфологов", - сказал Кривонос.

Лилия Подоляк

Обществополитика
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Руслан Кравченко
Национальное антикоррупционное бюро Украины