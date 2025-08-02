Генпрокурор Кравченко не забирав справи в НАБУ після обмеження незалежності - Кривонос

Генеральний прокурор Руслан Кравченко не скористався повноваженнями забирати справи в Національного антикорупційного бюро після ухвалення закону №12414. Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос у коментарі "Суспільному", пише УНН.

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Таке право Генпрокурор мав з 22 по 31 липня, коли незалежність НАБУ було відновлено.

"Він не витребовував справи, він їх не вивчав, він не визначав підслідність наших справ за іншими правоохоронними органами, тобто жодного втручання в цій частині не сталося", - сказав Кривонос.

Він також вказав, що після ухвалення закону №13533 керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Клименко "може повідомляти про підозру чиновникам категорії А, народним депутатам, міністрам, тобто всім топпосадовцям".

За його словами, також тепер голова САП може самостійно створювати групу прокурорів у кримінальному провадженні.

Згідно з новим законом, працівники НАБУ та інших правоохоронних органів, які мають доступ до державної таємниці, мають пройти дві перевірки. Першу раз на два роки має проводити підрозділ внутрішнього контролю НАБУ з обов’язковим використанням поліграфа.

"Це нормальна для нас практика. Наш підрозділ внутрішнього контролю проводить багато поліграфічних досліджень. Єдина проблема, яку зараз нам потрібно вирішити - це добрати у штат додаткових поліграфологів", — сказав Кривонос.