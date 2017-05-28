Генпрокурор анонсировал еще больше масштабные спецоперации чем та, которую провели в отношении экс-налоговиков

"Это была важная операция. Мы готовились к ней почти полгода. Ну, если быть точнее, месяцев семь-восемь. К тому нужно было получить доказательства, не только, кто где находится и даже не только, кто и что вероятно украл, но и сколько именно. Это экспертизы, это выводы институтов и потом полетели вертолеты. Я слышу критику того, что, мол, вертолеты стоят сколько денег. Ну, во-первых, стоили они очень мало. Они стоили менее одной десятой процента от арестованного имущества, но для этого в полиции и существуют вертолеты. Вертолет долго стоять на стоянке не будет. В этой и других операциях, предусмотрены еще дальнейшие действия. Возможно даже более масштабные, чем в отношении этих деятелей ", - заявил он.

Напомним, более 1700 сотрудников Национальной полиции и около 500 военных прокуроров провели 454 обыски в 15 областях Украины по делу об экономических преступлениях времен экс-президента Виктора Януковича, 23 человека были задержаны.