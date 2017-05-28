Генпрокурор анонсував ще більше масштабні спецоперації ніж та, яку провели щодо екс-податківців

“Це була важлива операція. Ми готувались до неї майже півроку. Ну, якщо бути точнішими, місяців сім-вісім. До того потрібно було здобути докази, не тільки, хто де знаходиться і, навіть, не тільки, хто і що ймовірно вкрав, але й скільки саме. Це експертизи, це висновки інститутів і потім полетіли гелікоптери. Я чую критику того, що, мовляв, гелікоптери коштують скількись грошей. Ну, по-перше, коштували вони дуже мало. Вони коштували менше однієї десятої відсотка від арештованого майна, але для того у поліції і існують гелікоптери. Вертоліт довго стояти на стоянці не буде. У цій та інших операціях, передбачені ще подальші дії. Можливо, навіть, більш масштабні, ніж щодо цих діячів,” — заявив він.

Нагадаємо, більше 1700 співробітників Національної поліції і близько 500 військових прокурорів провели 454 обшуки у 15 областях України у справі про економічні злочини часів екс-президента Віктора Януковича, 23 особи було затримано.