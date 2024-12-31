Генеалогический сервис MyHeritage прекращает работу в россии
Киев • УНН
MyHeritage прекращает работу в россии и удалит все данные пользователей, включая ДНК-тесты, до 1 февраля 2025 года. Решение принято из-за местного законодательства после штрафа в 1,5 млн рублей.
Крупнейший в мире генеалогический сервис MyHeritage заявил, что прекращает свою работу в россии, учетные данные россиян, включая ДНК-тесты, будут удалены с 1 февраля 2025 года. Соответствующее сообщение получили пользователи сервиса, пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Детали
Свое решение MyHeritage аргументировали тем, что вынуждены приостановить свои услуги из-за местного законодательства. Владельцам российских аккаунтов посоветовали экспортировать свои данные до того, как они будут удалены.
В январе 2022 года MyHeritage оштрафовали на полтора миллиона рублей за отказ хранить данные о россиянах в россии.
Справочно
В 2015 году в россии приняли закон, который обязывает как российские, так и иностранные компании хранить данные пользователей на серверах на территории россии. Крупным сервисом, заблокированным за нарушение правила, стала социальная сеть LinkedIn.