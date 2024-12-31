Генеалогічний сервіс MyHeritage припиняє роботу в росії

Найбільший у світі генеалогічний сервіс MyHeritage заявив, що припиняє свою роботу в росії, облікові дані росіян, включно з ДНК-тестами, буде видалено з 1 лютого 2025 року. Відповідне повідомлення отримали користувачі сервісу, пише УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Деталі

Своє рішення MyHeritage аргументували тим, що змушені призупинити свої послуги через місцеве законодавство. Власникам російських акаунтів порадили експортувати свої дані до того, як їх буде видалено.

У січні 2022 року MyHeritage оштрафували на півтора мільйона рублів за відмову зберігати дані про росіян у росії.

Довідково

У 2015 році в росії ухвалили закон, який зобов'язує як російські, так і іноземні компанії зберігати дані користувачів на серверах на території росії. Великим сервісом, заблокованим за порушення правила, стала соціальна мережа LinkedIn.