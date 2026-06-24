ГБР расследует возможные нарушения прав военных штурмового полка "Скала"
Киев • УНН
Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по фактам, обнародованным в СМИ, относительно возможного насилия и превышения полномочий в штурмовом полку "Скала". Дело открыто по статье о превышении власти в условиях военного положения.
Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по фактам, обнародованным в СМИ, касающимся возможных неправомерных действий в отношении военнослужащих штурмового полка "Скала". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
В Бюро отметили, что системно реагируют на сообщения о возможных нарушениях прав военнослужащих и злоупотреблениях служебным положением в военных формированиях.
Каждое такое сообщение подлежит тщательной проверке в рамках действующего законодательства
Отмечается, что в журналистском материале содержится информация о вероятном применении насилия, превышении служебных полномочий и других возможных нарушениях со стороны отдельных должностных лиц подразделения.
Для проверки изложенных фактов следователи внесли соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины - превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.
В настоящее время правоохранители проводят комплекс процессуальных действий для установления объективной картины событий и проверки достоверности обнародованной информации.
По результатам расследования будет дана надлежащая правовая оценка действиям всех лиц, причастность которых к возможным правонарушениям будет установлена
Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.
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