ГБР расследует возможные нарушения прав военных штурмового полка "Скала"

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Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по фактам, обнародованным в СМИ, касающимся возможных неправомерных действий в отношении военнослужащих штурмового полка "Скала". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

В Бюро отметили, что системно реагируют на сообщения о возможных нарушениях прав военнослужащих и злоупотреблениях служебным положением в военных формированиях.

Каждое такое сообщение подлежит тщательной проверке в рамках действующего законодательства - подчеркнули в ГБР.

Отмечается, что в журналистском материале содержится информация о вероятном применении насилия, превышении служебных полномочий и других возможных нарушениях со стороны отдельных должностных лиц подразделения.

Для проверки изложенных фактов следователи внесли соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины - превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

В настоящее время правоохранители проводят комплекс процессуальных действий для установления объективной картины событий и проверки достоверности обнародованной информации.

По результатам расследования будет дана надлежащая правовая оценка действиям всех лиц, причастность которых к возможным правонарушениям будет установлена - отметили в ГБР.

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

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