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ГБР опровергло причастность к блокировке расследования о якобы 143 объектах недвижимости брата директора Бюро

Киев • УНН

 • 1070 просмотра

ГБР опровергло причастность к блокировке расследования о якобы 143 объектах недвижимости брата директора Бюро.

ГБР опровергло причастность к блокировке расследования о якобы 143 объектах недвижимости брата директора Бюро

Государственное бюро расследований опровергает информацию ЦПК о том, что не ответило организации на запрос и подтвердило непричастность к судебному запрету публиковать расследование о якобы 143 объектах недвижимости брата директора ГБР Алексея Сухачёва. Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Украинских Новостей, пишет УНН.

"Отмечаем, что ни ГБР, ни директор ГБР и члены его семьи не имеют никакого отношения к подаче заявления об обеспечении иска или к соответствующему иску в целом (если такой иск вообще подавался). Кстати, сообщаем, что на сайте Общественной организации "Центр противодействия коррупции" размещена информация, которая не соответствует действительности, в частности безосновательным является утверждение: "ни одного ответа на запрос ни от Алексея Сухачёва, ни от "Паркового-2" ЦПК не получили", - говорится в ответе на запрос.

В ГБР подчеркнули, что письмом от 7 июля № 22356-26/10-13-05-11137/26 предоставило исчерпывающий ответ журналистке Общественной организации "Центр противодействия коррупции" Стрижак Алине, который отправлен в 9:00 на адрес электронной почты, указанный в запросе.

Также ГБР прикрепило к ответу на запрос указанное письмо на адрес ЦПК. По данным СМИ, суд заблокировал расследование ЦПК о недвижимости брата главы ГБР.

Как сообщалось, движение "Честная мобилизация" просит ГБР проверить, законно ли списался из армии активист Шабунин. Движение также обвинило основателей ЦПК в уклонении от службы и опубликовало досье.

Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачёв отметил, что предлагаемое реформирование ГБР приведёт к уничтожению бюро.

Евгений Царенко

Общество