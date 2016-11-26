"Газпром" препятствовал закупке Украиной газа в Европе - Ю.Витренко

"Отдельные слова благодарности нашим партнерам - европейским поставщикам газа и европейским газотранспортным операторам. Мы покупаем газ у крупнейших европейских газовых компаний. Многие из них добывают газ сами. Многие также покупают газ и у других добывающих компаний. В том числе и у "Газпрома", который препятствовал тому, чтобы мы покупали газ в Европе. по информации даже из российских газет, "Газпром" потратил 5 млрд долл. США на неудачные попытки заблокировать наш импорт из Европы", - отметил Ю.Витренко.

При этом он отметил, что главным фактором успешной диверсификации импортных поставок газа было открытие нового соединения между украинским и словацким газотранспортными системами, а также выход "Нафтогаза" на европейский рынок для закупок там газа.