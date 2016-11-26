"Газпром" препятствовал закупке Украиной газа в Европе - Ю.Витренко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Российский "Газпром" препятствовал закупке Украиной газа в Европе и, по данным из российских газет, потратил 5 млрд долл. США на неудачные попытки заблокировать украинский импорт из Европы. Об этом сообщил главный коммерческий директор "Группы Нафтогаз" Юрий Витренко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Отдельные слова благодарности нашим партнерам - европейским поставщикам газа и европейским газотранспортным операторам. Мы покупаем газ у крупнейших европейских газовых компаний. Многие из них добывают газ сами. Многие также покупают газ и у других добывающих компаний. В том числе и у "Газпрома", который препятствовал тому, чтобы мы покупали газ в Европе. по информации даже из российских газет, "Газпром" потратил 5 млрд долл. США на неудачные попытки заблокировать наш импорт из Европы", - отметил Ю.Витренко.
При этом он отметил, что главным фактором успешной диверсификации импортных поставок газа было открытие нового соединения между украинским и словацким газотранспортными системами, а также выход "Нафтогаза" на европейский рынок для закупок там газа.