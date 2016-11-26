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"Газпром" перешкоджав закупівлі Україною газу в Європі - Ю.Вітренко

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Російський "Газпром" перешкоджав закупівлі Україною газу в Європі і, за даними з російських газет, витратив 5 млрд дол. США на невдалі спроби заблокувати український імпорт з Європи. Про це повідомив головний комерційний директор "Групи Нафтогаз" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Газпром" перешкоджав закупівлі Україною газу в Європі - Ю.Вітренко

"Окремі слова подяки нашим партнерам - європейським постачальникам газу і європейським газотранспортним операторам. Ми купуємо газ у найбільших європейських газових компаній. Багато з них видобувають газ самі. Багато також купують газ і у інших видобувних компаній. У тому числі і у "Газпрому", який перешкоджав тому, щоб ми купували газ в Європі. За інформацією навіть з російських газет, "Газпром" витратив 5 млрд дол. США на невдалі спроби заблокувати наш імпорт з Європи", - зазначив Ю.Вітренко.

При цьому він зазначив, що головним фактором успішної диверсифікації імпортних поставок газу було відкриття нового з'єднання між українською і словацькою газотранспортними системами, а також вихід "Нафтогазу" на європейський ринок для закупівель там газу.

Нагадаємо, з 21 листопада у Стокгольмі розпочалися слухання "Нафтогазу" і "Газпрому" щодо транзиту газу.

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