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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 15465 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 50963 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 105824 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 114662 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 120711 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132075 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Гана открыла рынок для украинской курятины

Гана открыла рынок для украинской курятины

Киев  •  УНН

 • 6286 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Украина получила право поставлять отечественную курятину на рынок Республики Гана. Об этом сообщает Госпродпотребслужба, передает УНН.

"Компетентные органы Украины и Республики Гана согласовали форму ветеринарного сертификата для экспорта мяса птицы и продуктов из него из Украины в Гану", - говорится в сообщении.

С формой сертификата можно ознакомиться здесь.

Напомним, украинская курятина побила рекорды по экспортированности и ценовой доступности.

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