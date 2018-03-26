Гана відкрила ринок для української курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Україна отримала право поставляти вітчизняну курятину на ринок Республіки Гана. Про це повідомляє Держпродспоживслужба, передає УНН.
"Компетентні органи України та Республіки Гана погодили форму ветеринарного сертифікату для експорту м'яса птиці та продуктів з нього з України до Гани", - йдеться у повідомленні.
Із формою сертифікату можна ознайомитися тут.
Нагадаємо, українська курятина побила рекорди з експортування і цінової доступності.