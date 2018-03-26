Гана відкрила ринок для української курятини

"Компетентні органи України та Республіки Гана погодили форму ветеринарного сертифікату для експорту м'яса птиці та продуктів з нього з України до Гани", - йдеться у повідомленні.

Із формою сертифікату можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, українська курятина побила рекорди з експортування і цінової доступності.