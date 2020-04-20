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G20: пандемия коронавируса показала системные недостатки в здравоохранении стран мира

G20: пандемия коронавируса показала системные недостатки в здравоохранении стран мира

Киев  •  УНН

 • 10893 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Министры здравоохранения стран Большой двадцатки (G20) пришли к выводу, что пандемия COVID-19 показала системные недостатки в организации здравоохранения в странах мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт G20.

Такое заявление было сделано в коммюнике по итогам совещания министров здравоохранения стран - членов Группы двадцати (G20). Оно прошло 19 апреля в режиме видеоконференции под председательством Саудовской Аравии.

Министры здравоохранения признали, что пандемия COVID-19 "высветила системные недостатки в системах здравоохранения". Она "показала уязвимости в способности мирового сообщества предотвращать и реагировать на угрозы пандемии".

Министры G20 подчеркнули, что "здоровье и благополучие людей лежат в основе всех решений, принимаемых для защиты жизней, борьбы с болезнями, укрепления глобальной безопасности в области здравоохранения и смягчения социально-экономических последствий, вызванных пандемией COVID-19".

Были обсуждены "необходимые действия для повышения готовности к пандемии, важность использования цифровых решений во время текущей и будущих пандемий, значимость безопасности пациентов и важность повышения качества систем здравоохранения".

Министры решили предпринимать любые дальнейшие действия, которые могут потребоваться для сдерживания пандемии, и при необходимости вновь соберутся.

Напомним, страны G20 ввели мораторий на взыскание долгов с беднейших стран из-за коронавируса.

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