Г.Москаль будет лично просить закарпатских нардепов не голосовать за отмену моратория на экспорт леса

Геннадий Москаль лично обратится к нардепам от Закарпатской области с просьбой не голосовать за отмену моратория на вывоз необработанной древесины за границу.

"Давайте не уподобляться аборигенам, у которых колонисты за стеклянные игрушки выманивали землю. А докажем, что мы европейская нация, которая имеет свой гонор и хранит национальные богатства. О 600 млн евро помощи через полгода все забудут, а вырубленные и проданные за копейки Карпаты станут национальным позором на долгие годы. Закарпатская область - единственная область, лесистость которой занимает более половины территории, и мы единственные в Украине, кто не продает в Европу ни топливную, ни деловую древесину. Так должно быть и дальше. Пусть европейские партнеры переносят деревообрабатывающее производство к нам и делают готовую продукцию, а не превращают Украину в сырьевой придаток", - заявляет Г.Москаль.

Напомним, что вчера президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина в ближайшие недели отменит запрет на экспорт необработанной древесины. В ответ на это ЕС готов предоставить нашей стране последний транш финансовой помощи в сумме 600 млн евро.