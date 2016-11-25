Г.Москаль особисто проситиме закарпатських нардепів не голосувати за скасування мораторію на експорт лісу
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 25 листопада. УНН. Голова Закарпатської ОДА виступає категорично проти скасування заборони на вивезення необробленої деревини з України. Про це сьогодні, 25 листопада, повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА, передає УНН.
Геннадій Москаль особисто звернеться до нардепів від Закарпатської області з проханням не голосувати за скасування мораторію на вивезення необробленої деревини за кордон.
“Давайте не уподібнюватися аборигенам, у яких колоністи за скляні цяцьки виманювали землю. А доведемо, що ми європейська нація, яка має свій гонор і береже національні багатства. Про 600 мільйонів євро допомоги через півроку всі забудуть, а вирубані й продані за копійки Карпати стануть національною ганьбою на довгі роки. Закарпаття — єдина область, лісистість якої займає більше половини території, і ми єдині в Україні, хто не продає в Європу ні паливну, ні ділову деревину. Так має бути й далі. Нехай європейські партнери переносять деревообробне виробництво до нас і роблять готову продукцію, а не перетворюють Україну в сировинний придаток”, — заявляє Г. Москаль.
Нагадаємо, що вчора президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Україна в найближчі тижні скасує заборону на експорт необробленої деревини. У відповідь на це ЄС готовий надати нашій країні останній транш фінансової допомоги у сумі 600 мільйонів євро.