Футзалу сборная Украины осталась в топ-5 рейтинга УЕФА

В топ-5 рейтинга изменений не произошло: Испания (1872 очка), Россия (1762), Италия (1608), Португалия (1582) и Украины (1500).

Что касается недавних соперников сборной Украины по группе C основного раунда отбора на ЧЕ-2018, то все они остались в европейском рейтинге на своих местах: Хорватия восьмая, Бельгия - 16-, Черногория на 25-м месте.

Напомним, что подопечные Александра Косенко выиграли все три матча отборочного турнира к Евро-2018, который проходил в киевском "Дворце спорта" и получили прямую путевку в финальную часть соревнований.