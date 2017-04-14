Футзальна збірна України залишилась в топ-5 рейтингу УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Збірна України з футзалу залишилась на п'ятому місці в оновленому рейтингу УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на сайт організації.
У топ-5 рейтингу змін не відбулося: Іспанія (1872 очки), Росія (1762), Італія (1608), Португалія (1582) і Україна (1500).
Що стосується недавніх суперників збірної України по групі C основного раунду відбору на ЧЄ-2018, то всі вони залишилися в європейському рейтингу на своїх місцях: Хорватія восьма, Бельгія – 16-та, Чорногорія на 25-му місці.
Нагадаємо, що підопічні Олександра Косенка виграли всі три матчі відбіркового турніру до Євро-2018, який проходив у київському "Палаці спорту" та здобули пряму путівку до фінальної частини змагань.