Футбольный клуб "Ювентус" представил новый логотип команды
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" официально представил новый логотип и визуальное оформление команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.
Закрытая для журналистов презентация прошла в понедельник вечером и транслировалась в прямом эфире на официальном сайте клуба.
Новый логотип представил президент клуба Джанни Аньелли, заявив, что он будет использоваться с июля 2017 года.
"Новый логотип символизирует наше чувство принадлежности и особый стиль, который позволяет нам вместе идти по выбранному пути", - сказал президент.
Справка: "Ювентус" - один из самых титулованных итальянских клубов, он является рекордсменом по количеству побед в чемпионатах и Кубке страны. Туринцы 32 раза становились чемпионами Италии, а также 11 раз выигрывали Кубок Италии. В активе "Ювентуса" также семь Суперкубков страны, дважды клуб выигрывал Кубок / Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, трижды становился обладателем Кубка УЕФА.